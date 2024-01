Sci. San Marino alle Olimpiadi invernali giovanili. Anche Mattia Beccari gareggerà in Corea del Sud

Meno di due settimane alle Olimpiadi invernali giovanili di Gangwon, in Corea del sud, e anche San Marino sarà presente. La rassegna a cinque cerchi, che si aprirà il 19 gennaio e terminerà il 1° febbraio, ospiterà anche un rappresentante della Repubblica, in questo caso Mattia Beccari. Un atleta, Beccari, che sarà impegnato in due specialità dello sci alpino, slalom gigante e slalom speciale. Dopo la partecipazione nel 2023 al Festival olimpico invernale della gioventù europea in Friuli-Venezia Giulia, per lui ecco una ulteriore occasione di affacciarsi su un’altra vetrina internazionale di primo piano. Beccari sarà accompagnato dal capo missione Gian Luca Gatti e dal tecnico Daniele Plebs. Nel precedente appuntamento con le Olimpiadi invernali giovanili, a Losanna nel 2020, San Marino era stata rappresentata da Alberto Tamagnini. Anche in quel caso le specialità erano state quelle dello slalom gigante e dello slalom speciale.