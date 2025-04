Sconfitta amara per la Polisportiva Galli

Arezzo, 07 aprile 2025 – La Polisportiva Galli perde in volata e subisce l'aggancio al primo posto da parte di Basket Costa. Decisivi i liberi a 8" dalla fine di Osazuwa. Si deciderà così nell'ultimo turno chi chiuderà in vetta la stagione regolare. Botta e risposta tra Motta e Cruz ad aprire la contesa di gioco. Si sbloccano anche Faustini e Rossini (9-6), ma è equilibrio totale in campo con Crowder e Osazuwa che impattano a quota 11. La numero sette continua a far male, scrivendo l'11-15 al decimo. Nel secondo periodo sono Mioni e Amatori a ricucire il passivo, pareggiando sul 19-19 E' il momento migliore per la formazione di coach Garcia, che sorpassa con Faustini (25-22) e allunga in chiusura di quarto, con Lazzaro e Rossini a firmare il 32-24. 36-36 positiva Lazzaro ridà ossigeno alle compagne (40-36), ma Motta e Osazuwa si replicano immediatamente per il 43-42. L'ultimo sigillo lo trova Mioni, al trentesimo è 45-42.

L'ultima frazione è una battaglia sul campo, con le due compagini che dimostrano di valere entrambe i piani alti della classifica. Sorpasso delle lombarde con Crowder (45-46), risposta toscana con Degiovanni e Amatori per il 51-46. La formazione di Andreoli si riavvicina con N'Guessan (51-50), trovando nuovamente il sorpasso con Crowder sul 53-55 a due minuti dal termine. Rossini per ben due volte trova il controsorpasso, ma l'ultima parola è quella di Osazuwa che a una manciata di secondi dal termine sigla il 2/2 decisivo. Rossini sbaglia l'ultima conclusione e la Limonta può' così festeggiare. Termina 58-59. Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – CLV-Limonta Costa Masnaga 58 – 59 (11-15, 32-24, 45-42, 58-59)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni 2 (1/3, 0/5), Rossini* 15 (4/9, 1/4), Faustini* 10 (4/11, 0/6), Lazzaro* 7 (2/3, 1/3), Mioni 9 (4/10, 0/1), Stroscio 2 (1/4 da 2), Cruz Ferreira* 9 (3/5, 1/3), Amatori 4 (2/5 da 2), Di Fine NE, De Cassan* Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/51 – Tiri da 3: 3/24 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 47 18+29 (Cruz Ferreira 11) – Assist: 12 (Lazzaro 5) – Palle Recuperare: 6 (Degiovanni 2) – Palle Perse: 20 (Squadra 3)