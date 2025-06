Scudetto al Real Chiappa. Finale Uisp al cardiopalma. La Serra battuto ai rigori. E stasera le premiazioni

Una partita combattuta, una sfida molto bella che ha incoronato il Cgs Real Chiappa ’regina’ provinciale del campionato calcistico a 11 della Uisp. Sono serviti i calci di rigore per deciderlo al campo di Falconara, piegando così La Serra, davanti ad un buon pubblico, con la puntuale direzione arbitrale di Sandro Pastine, con assistenti Alessandro Antonietti e Maurizio Biselli. Uno 0-0 al triplice fischio, che ha portato poi a battere i penalty. Di fronte la squadra che aveva concluso da prima in classifica la regular season (La Serra) e chi aveva raggiunto l’epilogo attraverso i playoff, con merito, anche perché durante il campionato il Real Chiappa aveva concluso un solo punto sotto agli avversari (39 e 38 punti). Tra l’altro durante la stagione regolare, le due formazioni erano perfettamente in parità negli scontri diretti, con una vittoria esterna per parte: all’andata al Tanca, vinse la Serra per 2-1, mentre al ritorno, a Falconara, passò il Real Chiappa per 1-0. Ma torniamo al match, ricco di spunti tecnici e che ha visto un gol annullato per parte.

Un plauso in merito va fatto all’assistente Biselli, per l’ottima segnalazione, a 5 minuti dal termine, che ha portato a non convalidare la rete della Serra. Senza naturalmente colpevolizzare un giocatore che si è comunque sempre ben comportato, l’unico errore decisivo da parte della Serra è stato di Alessio Campacci. Ma veniamo all’andamento della ‘lotteria’: Mattia Gaeta (R), Gregorio Baldassini (S), Cristiano Agrifoglio (R), Antonio Iovieno (S), Niccolò Corvi (R), Alessio Campacci (S, sbagliato), Xheklando Celai (R), Marco Belli (S), Fray Luis Acosta Rodriguez (R). Quindi, Acosta ha fissato il 5-3 rendendo inutile la battuta del quinto calcio dal dischetto della Serra.

È dunque così il Cgs Real Chiappa, che ha comunque condotto un campionato di vertice (orbitando sempre nelle prime posizioni), a succedere nell’albo d’oro al Valeriano Favaro Alinò, che in questa stagione ha deciso di non iscriversi. Onore, infine, alla Serra, che ha dominato con grande forza da settembre a maggio. Stasera, nella Sala Calibratura dell’ex opificio Vaccari a Ponzano Magra, a partire dalle 20.30, spazio infine alle premiazioni che consegneranno riconoscimenti alle squadre e ai singoli di ogni categoria del calcio della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, presieduta da Mauro Bravo.

Marco Magi