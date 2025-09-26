Scuola Micheletto, amazzoni e cavalieri show

Weekend di grandi risultati per le amazzoni e i cavalieri della Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano. Nel Concorso Completo Angelina Rolle, con Celtic Twilight, si è classificata 5ª nella categoria giovani cavalli di 4 anni; mentre Matteo Innocenti con Angel, alla sua prima trasferta Nazionale che si è tenuta nella prestigiosa Scuderia San Giorgio di Verolanuova (Brescia), ha concluso molto bene con una sola piccola distrazione nel cross.

In contemporanea, all’Arezzo Equestrian Centre, le ragazze del team Dressage hanno ottenuto ottimi risultati nell’ultima tappa del Progetto Sport. Emma Romagnoli con Hero e Alice Ristori con Dante Valentino hanno superato le percentuali necessarie per accedere alla finale e partecipare alle selezioni per la Coppa delle Regioni. Bianca Bucci, col nuovo compagno Diana Boy di Fonte Abeti, ha superato il 70% nelle categorie riservate ai cavalli di 6 anni, guadagnando l’accesso alla finale Giovani Cavalli valevole come campionato italiano 2025 che si terrà agli impianti della Scuderia Malaspina ad Ornago questo fine settimana.

Tante le emozioni e le soddisfazioni per la Scuola di Equitazione Micheletto che si trova in Via Sant’Anna, 17 a San Casciano in Val di Pesa e proprio quest’anno ha festeggiato i 20 anni di attività.

F. Que.