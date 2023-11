Seconda categoria. La Querce cambia. Ballini in panchina al posto di Tinti

Leonardo Tinti non è più l’allenatore de La Querce. Lo ha annunciato il club nelle scorse ore, ringraziando il tecnico per il lavoro svolto e facendo sapere di aver scelto al suo posto Valter Ballini. Tinti paga con tutta probabilità un inizio di stagione altalenante: al momento il club presieduto da Vinicio Nucciarelli occupa la quindicesima posizione nel girone E di seconda categoria, con 4 punti. In otto partite di campionato è arrivata una sola vittoria, a fronte di sei sconfitte. Ballini dovrà intervenire ad occhio anche sulla fase offensiva: 3 gol messi a segno in otto incontri sono troppo pochi per una compagine che mira a disputare un torneo tranquillo e senza patemi. Il nuovo allenatore esordirà domenica prossima nel match esterno con la Galcianese, che in questo scorcio stagionale appare quasi alla stregua di uno scontro-salvezza anticipato. E chissà che un successo al Conti non possa rappresentare un primo trampolino di lancio per imprimere la svolta.