Seconda categoria. Vernio-Santa Maria in campo. Il programma del 24 dicembre

La decima giornata del campionato di seconda categoria è andata in archivio domenica scorsa. Eppure, c’è chi deve già tornare in campo, per recuperare una delle tante partite saltate nelle scorse settimane. Si tratta nel dettaglio del Vernio, che alle 14,30 ospiterà il Santa Maria. Un match che era stato inizialmente previsto per lo scorso 12 novembre, prima del rinvio a causa del maltempo. Gli uomini

di coach Salvatore Coschignano, attualmente settimi nel girone F con 11 punti, mirano a vincere per mettersi alle spalle lo stop dello scorso fine settimana e per agganciare il Tavola che occupa la sesta posizione. Il sodalizio rossoblù dovrà poi recuperare, in questo caso insieme a tutte le altre squadre dei campionati dilettantistici della Toscana, la giornata di campionato saltata lo scorso 5 novembre a causa dei risvolti dell’alluvione. La Figc ha ufficializzato ed aggiornato

il calendario: le partite si giocheranno il prossimo 24 dicembre e i verniatti ospiteranno in quel caso

il Poggio a Caiano. A completare il quadro,

quel giorno ci saranno Mezzana-Pietà 2004, Santa Maria Tavola, Virtus Comeana-Laurenziana e Virtus Rifredi-Prato Sport.

Il programma del girone E

di seconda: Borgo

a Buggiano-Chiesanuova, Galcianese-San Niccolò, Montemurlo Jolly-Montagna Pistoiese, Prato Nord-Cintolese e San Felice-La Querce.