Seconda tappa del campionato di serie A1. La Motto vuole difendere il suo primato

Dopo il trionfo di tre settimane fa nel debutto stagionale a Chieti, la Raffaello Motto punta a ottenere un altro risultato di prestigio nella seconda prova di Serie A1 di ginnastica ritmica che la vedrà protagonista sabato al PalaGalassi di Forlì (diretta streaming dalle 18.30 su SportFace Tv): un piazzamento nelle primissime posizioni permetterebbe alla società viareggina, che scenderà in pedana per penultima (alle 20.30), di avvicinarsi alla qualificazione alla Final Six di maggio a Torino.

In Romagna, però, la Motto non potrà contare sulla sua stessa più luminosa, Darja Varfolomeev: in base al regolamento, infatti, la ginnasta straniera (considerata come prestito) può prender parte solo a 2 delle 3 prove della regular season. La campionessa olimpica, il cui apporto si è rivelato fondamentale per il successo a Chieti, tornerà in scena nel prossimo appuntamento del campionato, il 12 aprile ad Ancona.

La Motto si presenterà comunque a Forlì con una squadra composta da ginnaste giovanissime ma che già in Abruzzo hanno dimostrato di poter competere al meglio con le avversarie più forti: Martina Bonuccelli, Ester Lena, Melissa Musacci, Viola Pannacci, Chiara Puosi e Bianca Vignozzi. La prova di Serie A1 sarà preceduta da un’esibizione della squadra Nazionale Senior, della quale fanno parte due atlete della Motto: Chiara Badii e Sofia Sicignano.

"Non ci carichiamo di pressioni ma al tempo stesso non vogliamo porci limiti – afferma la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri, coadiuvata dalle allenatrici Francesca Cupisti, Silvia Nicolini e Chiara Vignolini e dalla coreografa Beatrice Paoleschi – ciò che adesso ci preme maggiormente è portare avanti il percorso di crescita di tutte le ragazze e fare in modo che possano esprimersi al massimo delle loro possibilità".

Intanto la Motto ha portato a casa anche un 3° posto nella seconda prova di Zona Tecnica 1 di Serie C di ginnastica ritmica disputata il fine settimana scorso a Pavia: un altro podio dopo il successo nel debutto stagionale a Cittadella. La formazione viareggina ha totalizzato 94,783 punti, così ripartiti: Benedetta Barsotti 21,633 al cerchio, Viola Pannacci 22,683 alla palla, Melissa Musacci 26,050 alle clavette e Ester Lena 24,417 alla palla. La Motto ha chiuso alle spalle di Albachiara e Ariele. Al termine della terza ed ultima tappa di questo campionato nazionale di Zona Tecnica di Serie C (che si svolgerà sabato 29 marzo a Sanremo) verrà decretata la formazione che sarà promossa in B.