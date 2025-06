Secondo Gran Premio ’Borbone’. In gara gli juniores di 17 e 18 anni

Ritorna il Gran Premio Caffè Borbone, gara ciclistica riservata alla categoria Juniores (17-18 anni) organizzato in collaborazione tra Caffè Borbone e il Team Technipes #inEmiliaRomagna, che da quest’anno ottiene la qualifica di gara nazionale. La seconda edizione dell’evento si svolgerà sabato 23 agosto lungo il tracciato tra Errano e Brisighella. La partenza è prevista alle 14 da Errano dalla sede della Polisportiva Corrado Zannoni, mentre l’arrivo sarà ancora una volta nel centro storico di Brisighella, in piazza Marconi. Il percorso di 125 km ricalcherà in gran parte quello della prima edizione. L’avvio è ancora più suggestivo e impegnativo con ben otto giri del circuito dei Coralli alti, prima di affrontare come nel 2024 i tre Gran Premi della Montagna negli ultimi 25 km: due passaggi su Rio Chié, una scalata del Monticino (GPM a 18 km dalla fine) prima del gran finale in centro a Brisighella.

La prima edizione, corsa il 14 settembre 2024, è stata vinta dal romagnolo Enea Sambinello. Un successo di buon auspicio, dato che il diciannovenne llo è parte della formazione development dell’UAE Team Emirates, il celebrato team di Tadej Pogacar, ed ha partecipato a importanti gare professionistiche come, ad esempio, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. "Questa gara è un investimento sui giovani e sul futuro – spiega Davide Cassani, presidente di Apt Servizi e ideatore del Team –. Alcuni dei ragazzi che partecipano magari non diventeranno professionisti, ma porteranno con sé i valori dello sport. Altri invece, come abbiamo visto con Sambinello e anche con alcuni ragazzi del nostro Team Technipes #inEmiliaRomagna come Tarozzi, Crescioli e Monaco, fanno il salto. Noi con il nostro lavoro vogliamo essere al loro fianco in questi percorsi di crescita e vogliamo ringraziare Caffè Borbone per la sensibilità e il sostegno con cui ci aiuta a portare avanti questa politica, sia supportando il nostro team che on questa gara per Juniores".

Un evento sportivo che mette sotto i riflettori nazionali Brisighella e le sue stupende colline. "Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente l’arrivo in piazza Marconi – sottolina il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli – in un borgo che fa dell’ospitalità, del paesaggio e della cultura un punto di forza. Brisighella è un Comune molto visitato dai turisti e lo sport, la bicicletta in particolare, aiuta a farlo conoscere in Italia e all’estero. Con il ciclismo e con le gare ciclistiche promuoviamo la nostra terra, senza biglietti da pagare: la bici passa davanti alle case e parla a tutti".