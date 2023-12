Secondo ko in trasferta. Le girls di Badialetti si arrendono a Prato

36

CAMERANO

32

TUSHE : Grassi, Micotti 10, Amerighi 3, Gurra 5, Del Bono G., Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Rubbino 5, Saccenti 2, Del Bono E., Rossi 1, Martinelli 6, Ucchino 4, Bartalucci, D’Avossa All. Megli.

CAMERANO: Pirani, Toppa 5, Forconi 2, Furiasse, Ciattaglia 2, Velieri 10, Bronzini 3, Francelli, Coppari, Baldascini 4, Battaglini 2, Bilò 1, Battisti, Macrone 3, Galletti All. Badialetti.

Arbitri: Della Maggiora-Nocentini.

Carattere e determinazione non bastano a Camerano che esce sconfitta da Prato. La formazione di Badialetti patisce il secondo ko su altrettante trasferte. Insegue sempre la formazione ospite che chiude il primo tempo in svantaggio per 19-12. La formazione gialloblu non si scompone e nel secondo tempo riparte con il piede giusto tornando addirittura a una sola lunghezza dalle locali (22-21). Prato però trova il break approfittando di un paio di situazioni favorevoli che gli valgono l’intera posta.