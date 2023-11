"Sei Versilia Pfv: terzo risultato utile consecutivo"

Non si ferma più la Sei Versilia Pfv, che nella 3ª giornata del campionato di serie C infila il terzo risultato utile consecutivo. Nel posticipo, le viareggine erano impegnate in trasferta sul campo del Florence. E ancora una volta hanno issato la bandiera corsara, espugnando l’Affrico al termine di una partita guidata dall’inizio alla fine. La sfida si è messa sui binari giusti fin dalle prime battute, con le viareggine brave a ritagliarsi un margine di vantaggio mantenuto fino alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo tempino la forbice si è ulteriormente allargata e alla sirena la Pfv era avanti 36-44 (parziali 9-14; 22-26; 27-33). Complice il rinvio della sfida tra le altre capolista Prato e Valdarno, la Pfv è al momento in testa in solitaria. Classifica: Pfv 6, Prato 4, Valdarno 4, Florence 2, Porcari 2, Pisa 2, Castelfiorentino 2, Montecatini 0, Gea 0.