Semifinale playoff di serie A2: passano i viareggini per il miglior piazzamento in classifica. Camaiore batte la Pumas, ma non basta per andare avanti

pumas viareggio

1

rotellistica camaiore

2

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Olivieri, Bigatti, Mora, Pesavento, Cardella. All. Mirko Bertolucci.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Raffaelli, Mattugini, Ballestero. All. Guidi.

Arbitri: Fontana-Davoli.

Marcatori: 23’pt Mora; 13’ e 19’ st Pardini.

Note: espulso Mora.

VIAREGGIO – Che Pumas-Rotellistica fosse una semifinale equilibra si sapeva. Alla fine brinda la Pumas che si giocherà la finale promozione contro il Castiglione, che ha eliminato il Matera, ma il passaggio del turno è rimasto in bilico fino alla fine. A vincere è stata la Rotellistica per 2-1, ma complice il 3-2 Pumas dell’andata e alla luce del miglior piazzamento in campionato dei viareggini, sono i ‘ragazzini terribili’ di Mirko Bertolucci ad andare avanti. Partita equilibrata, forse un po’ troppo spigolosa ma godibile. La prima vera occasione è di marca camaiorese, ma Motaran fallisce il rigore del vantaggio, stessa cosa accade al 21’ a Cardella sull’altro fronte, che stavolta fallisce un tiro diretto. Quando il primo tempo sembra avviarsi verso lo 0-0 arriva la zampata di Mora che vale l’1-0 Pumas. Nella ripresa il Camaiore, consapevole di dover vincere con 3 gol di scarto, prova il tutto per tutto. I ragazzi di Elia Guidi pressano e complice anche al rosso a Mora, che limita le rotazioni alla Pumas, trova in 6’ la doppietta di Pardini, utile a ribaltare tutto ma non basta.

Sergio Iacopetti