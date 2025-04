Sergio Palazzi lascia la Macagi Cingoli per l'Olimpiakos Pireo

Al termine del campionato di Serie A Gold, l’allenatore Sergio Palazzi lascerà la Macagi Cingoli che dopo aver ospitato e battuto 34-28 il Bozen, in classifica è ottava col Fasano da cui è attesa sabato nell'ultima giornata della stagione regolare. "Andrò ad Atene – ha spiegato Palazzi – come assistente di Riccardo Trillini, l’allenatore cingolano dell’Olimpiakos Pireo. Mi trasferirò in estate, all’inizio della prossima annata agonistica. Intanto per circa un mese rimarrò a Cingoli: concluderemo il torneo con l’intento di consolidare l’obiettivo dell’ottava posizione, c’è da terminare anche quello di Serie B, quindi arriveremo definitivamente al congedo".

La vittoria casalinga contro il Bozen ha siglato l’impresa di mantenere inviolato nel 2025 il PalaQuaresima. "Abbiamo voluto regalare questa soddisfazione al pubblico – ha sottolineato Palazzi portato in trionfo dai giocatori al termine della gara – per il sostegno con cui ha contribuito alla conquista dell’anticipata salvezza: la Macagi se l’è garantita in casa, prendendo lo slancio per essere in grado di guadagnare i necessari punti anche in trasferta".

Ora la dirigenza della Polisportiva Cingoli che mantiene la Macagi nella massima divisione, sta perfezionando l’accordo col nuovo tecnico, un italiano. E intanto ha rivolto a Palazzi un toccante ringraziamento: "In cinque anni abbiamo scritto insieme le più belle pagine della nostra pallamano, mai accaduto prima di essere per la terza volta consecutiva in A Gold. Sei entrato in silenzio nei nostri cuori, affermando con forza i tuoi principi: oltreché un grande allenatore, sei anche una persona speciale, sarà molto difficile sostituirti. In bocca al lupo per la nuova avventura, con l’augurio di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. E sappi che Cingoli sarà sempre la tua casa".

Gianfilippo Centanni