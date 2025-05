Serie A Baseball: New Rimini sfida Athletics Bologna, Falcons contro Fiorentina

Sono entrambe impegnate domani, le formazioni riminesi del girone E di Serie A di baseball. New Rimini è a Bologna per sfidare gli Athletics (ore 11 e 15) in una doppia sfida che mette di fronte due squadre con il 50% di vittorie: 3-3 gli emiliani e 2-2 i Pirati. Tutti presenti in casa riminese tranne Kevin Sosa, ancora out per i problemi alla spalla. "Dovrebbe essere pronto dopo la pausa, nel confronto con i Falcons dell’1 giugno – dice il direttore sportivo Mario Chiarini -. Giocare la mattina non è mai una cosa semplice: l’importante, comunque, è rimanere concentrati e cercare di portare avanti il nostro percorso di crescita". In casa Athletics i partenti sono Nepoti (1-1, 3.50) e Perdomo (2-1, 3.38), col secondo che è decisamente una macchina da strikeout (36 in 18.2 inning). New Rimini dovrebbe confermare sul mound Aiello (una partita, 4 inning lanciati senza subire punti) ed Herrera (2-0, 0.71). Occhio, nel line-up bolognese, alle mazze di Errico (440) e De Freitas (360).

Allo Stadio dei Pirati, invece, i Torre Pedrera Falcons, che ricevono la Fiorentina con match da giocarsi alle 11 e alle 15. Una vinta e una persa il bilancio dei Falcons, tre successi in quattro partite per i toscani, che comandano la classifica assieme a Modena. Non particolarmente scintillanti, sin qui, i due partenti Quintana (0-1, 5.14) e Martinez (0-0, 7.27), mentre c’è da prestare tanta attenzione al lavoro di rilievi come Francini e Bellucci. Nel box, sono ben tre i giocatori sopra quota 400 della Fiorentina: Cialli (444), Faticanti (444) e Becattini (400). Occhio anche al giovane Pasquini Sweed, che ha infilato qui un 4/16 con due fuoricampo. Il turno del girone E si completa con Godo – Modena (oggi alle 15 e alle 20). La classifica: Fiorentina e Modena 3-1; Athletics Bologna 3-3; New Rimini 2-2; Torre Pedrera Falcons 1-1; Godo 0-4.