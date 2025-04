Serie A baseball: San Marino-Parma, gara sospesa per pioggia

Deve ancora arrivare maggio e la Serie A di baseball è già alle prese con numerosi rinvii. Le protagoniste della finale scudetto del 2024, San Marino e Parma, che hanno già saltato un match con Bsc Grosseto (lunedì scorso, giorno della morte di Papa Francesco) e Bbc Grosseto (guasto all’impianto di illuminazione dello stadio di Parma), devono archiviare un altro rinvio dopo che gara1 in programma a Serravalle è stata sospesa per pioggia e poi definitivamente rimandata.

Sul diamante del Titano, venerdì sera, la sfida era quella da palati fini, con lanciatori di qualità come Casanova e Lage a fronteggiare line-up continui e potenti. Dopo un primo inning di controllo per entrambi i partenti, ecco che al secondo Parma ha messo la freccia grazie al fuoricampo da un punto di Antony Concepcion, nuovo slugger venezuelano di passaporto spagnolo in dote ai ducali.

Gli ospiti hanno anche riempito le basi, ma Lage se l’è cavata grazie agli strikeout su Cornelli e Angioi. Al terzo attacco sammarinese, con un out e Di Fabio in battuta, la pioggia si è fatta ancora più fitta e l’arbitro capo Salazar, alle 20.53, non ha potuto far altro che interrompere le operazioni sul risultato di 1-0 per gli ospiti. Dopo mezzora, ecco la decisione di rimandare definitivamente la prosecuzione del match a data da destinarsi.

Oggi a Parma si giocherà gara2, mentre il resto di questo primo incontro è ancora da calendarizzare. Compito piuttosto complicato, visti i programmi delle due squadre nelle prossime settimane.