Serie A Baseball: San Marino-Parma, Rematch della Finale Scudetto

È subito scontro tra colossi nel girone A della Serie A di baseball. San Marino accoglie Parma per un rematch dell’ultima finale scudetto, una sfida tra due squadre che anche quest’anno sono tra le principali candidate al tricolore assieme a Bologna. Si gioca a Serravalle stasera alle 20, mentre il match in terra emiliana è stato spostato da domani a domenica alle 16. Sul monte di lancio, stasera gran duello tra il sammarinese Jesus Lage e il ducale Erly Casanova.

"Siamo alla vigilia di un doppio impegno di grande interesse, pur se arriva alla terza di campionato – dice il manager Doriano Bindi, che proprio ieri ha compiuto 66 anni –. Parma è sicuramente una buona squadra, questo è quasi scontato. Abbiamo una prima occasione di rivincita rispetto all’anno scorso e cercheremo di coglierla. Sono forti un po’ dappertutto, a cominciare dal monte di lancio. C’è Casanova che non ha bisogno di presentazioni, ma c’è anche Kourtis che qua a San Marino conosciamo bene. Per lui il 2024 è stato un anno no, ma è un giocatore di valore e bisognerà fare attenzione. Poi Bocchi sul monte italiano ma anche un line-up solido e che può colpire con tanti uomini".

Tra i battitori ducali, in gran spolvero finora Concepcion (5/8), Mineo (5/10) e Angioi (5/13). In casa San Marino buone cose da Angulo (5/12), Pieternella (5/13) e Proctor (5/13 con due fuoricampo). I Titani devono ancora conoscere la data del recupero del match con Grosseto saltato lunedì scorso, ma intanto cercano di badare al sodo nella sfida di questo weekend. "In questo momento della stagione sarebbe importante non perderne due, centrando ogni tanto la doppietta e conquistando magari un pari altre volte – riflette Bindi –. Non è facile centrare due vittorie in questo girone, lo si è visto subito. L’importante è migliorare settimana dopo settimana".