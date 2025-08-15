SERIE A. Bbc, battuta d’arresto anche nella seconda gara. Eliminazione ad un passo

Prosegue il calvario del Bbc Grosseto. Dopo un campionato da dimenticare anche i quarti di finale dei playoff non hanno riservato soddisfazioni: la squadra di Del Santo perde anche la seconda partita con San Marino (5-7 il finale) e adesso è ad un passo dall’eliminazione. I biancorossi erano riusciti a passare in vantaggio e hanno resistito fino a metà della partita, prima di cedere pur restando a contatto con l’avversario per il resto del match.

Il partente dei Titani, l’ex Bsc Palumbo, ha riempito subito le basi con un colpito e due singoli, venendone fuori con un solo punto incassato dalla battuta in scelta difesa di Deotto. Il Bbc Grosseto sale addirittura sul 3-0 grazie a un pasticcio difensivo (wild pitch più errore del ricevitore a basi cariche) nel 3° e con Nicola Garbella (ancora buona la sua prestazione) tiene fino al 5°, quando il doppio di De Jesus accorcia sul 3-2.

I padroni di casa sprecano la possibile replica (basi cariche senza eliminati) e vengono puniti nel 6° dal singolo di Celli e poi dal fuoricampo da 3 punti di Diaz, con Robles salito al posto di Garbella sul monte di lancio. La squadra di Del Santo però non molla e ricuce sul -1 (5-6) con il solo homer di Giovanni Garbella e il doppio di Profar (5 su 5), su Civit rilievo di Palumbo. A seguire nel 7° il 7-5 firmato da Pieternella. Di Raffaele chiude poi gli ultimi due inning, concedendo solo un singolo al solito Profar.

Da capire come mai Ettore Giulianelli non abbia lanciato. Sembra per problemi di stanchezza legati all’utilizzo in Nazionale.