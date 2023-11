Serie A. Cavalieri alla prova Livorno. Chiesa non vuole distrazioni: "Ci aspetta una battaglia»

Centrare la settima vittoria consecutiva in altrettante partite, in quella che sarà forse la partita più combattuta fra quelle sin qui affrontate. Questo l’obiettivo dei Cavalieri Union, che

alle 14,30 odierne riceveranno al Chersoni la visita di un Livorno in grande spolvero, in un incontro valido per la settima giornata di campionato. Anche in questo caso, gli uomini di Alberto Chiesa partono con i favori

del pronostico per una serie di motivi che vanno dalla miglior posizione di classifica ai precedenti favorevoli, senza contare una rosa sulla carta

più qualitativa di quella dei rivali.

Ma proprio per questo i livornesi giocheranno con il coltello fra i denti: il derby è notoriamente una partita a sé e il sodalizio labronico sta giocando sulle ali dell’entusiasmo, visto che ha vinto sei incontri pareggiandone uno. Un ruolino di marcia che ha issato il club al terzo posto nel girone 3 di Serie A con 24 punti, a sole quattro lunghezze di ritardo dalla seconda piazza occupata da capitan Puglia e compagni. Anche per questo Chiesa, livornese di nascita, mette in guarda i suoi giocatori.

"Siamo pronti ad affrontare una sfida

di vertice contro un avversario ostico, che come noi non ha mai perso e ha mostrato un ruolino di marcia ottimale. Noi stiamo bene, al netto di qualche acciacco che nell’arco di una stagione va comunque messi in conto. I ragazzi sono pronti per questa sfida. Dai miei mi aspetto una prova di carattere e che rispondano ’presente’. Dobbiamo contrastare la fase di conquista dei nostri avversari e garantire alla nostra linea arretrata palloni di qualità".

I Cavalieri tengono sempre nel mirino la Lazio capolista, che se la vedrà con Civitavecchia e che ha appena due punti di vantaggio in graduatoria.

E Giovanchelli e soci sono chiamati

a battere i labronici anche per restare nella scia ai biancocelesti primi della classe, che arriveranno proprio a Iolo

il prossimo 12 dicembre.

Giovanni Fiorentino