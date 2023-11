Serie A di pallamano. Macagi Cingoli corsara

30

MACAGI CINGOLI

39

: Jurina, Quaranta, Monzani 3, Serafini S. 1, Soria 3, Nocelli 7, Carabulea, Cioni, Coppola 4, Damjanovic 2, Errico 3, Sortino 3, Mougits 4, Metri. All. Serafini D.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Albanesi, D’Agostino 1, Ciattaglia 5, Shehabeldin 12, Mangoni 6, Bordoni, Latini, Strappini 4, D’Benedetto 2, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi.

Arbitri: Corioni e Zancanella.

Autoritaria, superiore per lucidità, razionalità manovriera e concretezza risolutiva, la Macagi Cingoli batte 30-39 il Carpi che, già in parziale inferiorità nel primo tempo, ha successivamente un paio d’insidiosi guizzi reattivi (in vena il cingolano Lorenzo Nocelli, miglior marcatore locale) ed è più convincente. Però alla distanza si consolida il predominio della squadra ospite. E nel contesto di una supremazia graffiata dai rivali solo a 11’ dall’inizio, dopo l’avvìo ritmato dai gol di Codina Vivanco, Strappini e Ciattaglia, Shehabeldin supera se stesso da fromboliere, e l’ala destra Filippo Mangoni (foto) sfodera la sua miglior prestazione stagionale sdoppiandosi anche da difensore. La gara fila via veloce, il Carpi è abbastanza reattivo ma la formazione di coach Palazzi irrobustisce il vantaggio, è a +6 al 22’ e conferma lo scarto andando al riposo sul 14-20.

La ripresa vede il Carpi più animoso e arrembante, contrastando la superiorità della Macagi Cingoli che al 6’ conduce 18-25. Ma dal 7’ al 10’ la differenza si contrae, il Carpi è sotto solo di 4 gol (22-26), prova ancora a mantenere immutato il divario (25-29 al 15’) finchè i cingolani non decidono che stavolta bisogna bandire le palpitazioni, dal 18’ al 22’ fila a +8 e le velleità del Carpi si smorzano gradualmente: 29-37 a 5’ dal termine, quando coach Palazzi concede spazio e soddisfazioni ai giovani, rendendo totalmente galvanizzante il prezioso successo corale.

Gianfilippo Centanni