SERIE A. Il Bbc aspetta il San Marino allo ’Jannella’. Brutto cliente, ma serve una reazione

Dopo le sconfitte di misura subìte contro il Macerata, il Bbc Grosseto affronta un’altra big del campionato: il San Marino. Oggi allo ’Jannella’ (alle 20) si disputerà la prima gara che proseguirà domani sera con i lanciatori stranieri in pedana. "Ci aspetta una bella serie contro una delle corazzate del campionato. I ragazzi sono carichi e hanno fiducia nelle loro capacità per poter giocare due belle partite", ha detto il manager del Bbc Carlo Del Santo, che per nove stagioni è stato coach della squadra del Monte Titano. Confermato sul monte di lancio Giulianelli nella gara riservata agli Afi, quella di stasera. Come rilievo ci sarà Robles anche perchè il lanciatore Garbella è volato negli Stati Uniti per un problema familiare. Il resto della formazione sarà invariato: Exposito dietro il piatto di casa base, in prima Martini, in seconda Vaglio, in terza base giocherà Profar e all’interbase si accomoderà Herrera. All’esterno Tromp, Tomsjansen e Deotto. Cinelli sarà il battitore designato. Il San Marino comunque fa paura. "È un buon momento per noi – ha detto il manager dei Titani Doriano Bindi –. All’inizio della stagione non è mai facile, bisogna rimettere in moto i meccanismi e c’è da trovare il ritmo. Però ora stiamo facendo bene. Il Bbc Grosseto è un’ottima squadra. Bisognerà fare attenzione".

Per la sfida contro il Bbc i lanciatori partenti dovrebbero essere Lage (per il match riservato agli stranieri) e Palumbo, nella partita di stasera. Pronto comunque al rilievo ci sarà anche Civit, lo spagnolo con il passaporto italiano che era uno dei lanciatori più ambiti durante la fase di mercato.