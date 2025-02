Serie A. Milano perde la “testa“. Il primo ko stagionale arriva contro il Vicenza

La prima sconfitta stagionale in Serie A per il Milano Quanta è arrivata nel momento meno adatto. I rossoblù hanno ceduto 5-3 contro Vicenza nello scontro diretto al vertice, permettendo ai veneti di prendersi la testa della classifica per un punto. Sconfitta abbastanza meritata per Milano, che avanti 2-1 con i gol di Alessio Lettera e Cik ha subìto un parziale di tre reti consecutive tra fine primo tempo e inizio secondo (inutile il momentaneo 4-3 di Bernad). La caduta fa ancora più rumore visto che i meneghini non perdevano da maggio 2023 contro una squadra diversa dall’Asiago.

Anche allora a battere Milano era stato il Vicenza, nella finale che aveva deciso lo scudetto. Pure quest’anno il tricolore sembra essere un affare per questi due club. Un successo a testa negli scontri diretti, ma i veneti per ora soprattutto a livello offensivo hanno dimostrato di essere più forti (124 gol vs 69 in quattordici gare di campionato). Ora, però, prima dei playoff decisivi mancano le ultime quattro giornate di Regular Season. Il Quanta tornerà in campo sabato, ore 19.30, contro il Cittadella per un pronto riscatto.

Alessandro Stella