SERIE A. Prato, con Modena vietati passi falsi

La Pallamano Prato si gioca il secondo posto e la poule promozione. Nel match in programma oggi per la penultima giornata di regular season, la squadra allenata da Massimo Di Vita affronta infatti il Modena diretto concorrente, perché terzo in classifica a sole due lunghezze di ritardo. Una vittoria porterebbe i pratesi a + 4 sugli emiliani prima dell’ultima giornata in cui dovranno andare a fare visita alla capolista Bologna United. Ci sarà però da fare attenzione anche al Follonica, l’altra terza, che oggi riceve il Tavarnelle e nel turno conclusivo giocherà sul campo del fanalino di coda Marconi Jumpers. Al Pala Keynes si giocherà alle ore 21. Questa è, alla vigilia della penultima giornata, la classifica del girone B della Serie A Bronze maschile: Bologna United 22 punti; Pallamano Prato 16; Modena e Follonica 14; Tavarnelle 11; Modula Casalgrande 9; Derthona 6; Marconi Jumpers 4.

M. M.