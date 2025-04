Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Blue Girls Pianoro nel derby emiliano-romagnolo

Terza giornata di serie A di softball e secondo derby per l’Italposa Forlì: al Buscherini dopo Parma (battuto con una doppia manifesta nel recupero infrasettimanale) arrivano le Blue Girs di Pianoro. Sfida emiliano-romagnola che si preannuncia come interessante test per le due formazioni, con le bolognesi a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 incontri e quindi in testa alla classifica, a pari merito con la Mkf Bollate campione d’Italia in carica. Dietro a questa coppia segue a una lunghezza proprio Forlì, con l’unica sconfitta subita in gara2 contro Rhea Vendors Caronno alla seconda giornata, formazione profondamente rafforzata e con il dichiarato obiettivo della post season solo sfiorata nella scorsa stagione.

Le emiliane nel debutto hanno incontrato le venete del Castelfranco, gare chiuse con due nette vittorie (16-7 e 7-0 i finali). Nel secondo turno debutto casalingo contro Macerata e con le marchigiane ancora prive delle giocatrici straniere le emiliane ne hanno approfittato per mettere a segno il secondo sweep (3-0 e 7-0).

Diversi gli intrecci fra le due formazioni, anche nel recente mercato invernale: da Forlì sono saliti a Bologna due tecnici, il manager Juni Francisca (in Romagna dal 2021 al 2024) e l’allenatrice del settore giovanile Elisa Silimbani. Con loro anche Kylie Milano, per un ritorno in maglia bolognese, e Ilaria Silimbani, ambedue facenti anche parte della gruppo della Nazionale under 18. Hanno percorso in senso inverso l’A14 invece la lanciatrice Veronica Comar e l’utility straniera Logan Moreland, mentre per quanto riguarda lo staff tecnico ha cambiato casacca Pablo Suarez.

Si sfidano oggi due squadre che lo scorso anno sono entrate nei playoff con una sola gara di differenza: Forlì in terza piazza e Pianoro in quarta, con quest’ultima che ha poi ceduto 3-0 con Bollate, mentre Forlì ha allungato sino in gara5 contro Saronno, senza però riuscire ad agguantare la finale. Quest’anno le emiliane si sono rinforzate ulteriormente, aggiungendo alcune giocatrici straniere: dalla Repubblica Ceca è arrivato l’interno Ema Vodickova, poi dagli Usa il ritorno di Caitlyn Nolan, già in maglia bolognese nel 2022 e 2023, mentre è al suo debutto la lanciatrice americana Rissa Grace Bajusz, accreditata anche di buone prestazioni nel box.

In casa forlivese è sotto controllo lo stato di Ilaria Cacciamani, che dovrebbe rientrare dall’infortunio di sabato scorso. Nel caso, è pronta l’ex di turno Comar a subentrare. Il resto del gruppo è a disposizione dello staff, che già alle prime uscite ha fatto esordire alcune giocatrici del settore giovanile. Il via a gara1 alle 17 con la partita delle lanciatrici italiane (Cacciamani/Comar contro Desii), poi gara2 alle 19.30 con le straniere Johnson e Bajusz.

Le altre partite: Saronno-Caronno, Bertazzoni Collecchio-Bollate, Macerata-Castelfranco e Rovigo-Old Parma.

e. ma.