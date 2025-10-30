Serie a1. Castiglione, serata da dimenticare in fretta. Il Valdagno dilaga e vince 11-1

E’ una debacle pesantissima quella a cui è andata incontro l’Hc Castiglione sulla pista di Valdagno (11-1 il finale), che si è dimostrato veramente troppo forte per i biancocelesti. La squadra di Bracali non è praticamente mai scesa in pista e ha subìto, già nel primo tempo, un pesante passivo. Nella ripresa il Valdagno ha preferito risparmiarsi e il Castiglione (che ha schierato una difesa a zona), è riuscito in qualche modo a giocare una discreta partita.

Pronti via e Diquigiovanni mette a segno una doppietta facile facile senza che la difesa lo fermasse. Il primo tempo è un monologo del Valdagno: Tiago Sanches porta a tre il vantaggio prima che Seixas firmi il poker. Il Castiglione ha un sussulto d’orgoglio ma i padroni di casa segnano altre tre reti in tre minuti con Piccoli, Tomba e Honorio. Seixas, prima della sirena, segna l’ottava rete contro un Castiglione troppo arrendevole.

Nel secondo tempo il Castiglione parte meglio: La Sorsa su rigore ha l’occasione per rendere il passivo meno amaro ma il portiere stoppa il suo tiro. Il Valdagno dispone del Castiglione a suo piacimento e, nonostante il ritmo basso, riesce a segnare altri tre gol con Tomba (prima doppietta in serie A1), Honorio e Tiago Sanches. L’unico sorriso per i maremmani arriva con Guarguaglini, castiglionese doc, che segna la rete della bandiera fissando il risultato sull’11-1 per il Valdagno.

Sabato il Castiglione aspetterà in casa il Novara, quella sì che sarà una partita da vincere, per sbloccare una stagione che è iniziata davvero in salita per i maremmani.