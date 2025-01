Serie A1. Colpo del Bsc Grosseto. Arriva Mc Ilwain

Arriva da Newton in Pennsylvania la nuova stella del Bsc Grosseto: si chiama Brandon Mc Ilwain, ex giocatore dei New York Mets, ed è ufficialmente il nuovo straniero della formazione guidata dal manager Enrico Vecchi. Ventisei anni, laureato a Berkley, è l’esterno che il Bsc Grosseto cercava: una combinazione di velocità e potenza. Nonostante la giovane età, Brandon Mc Ilwain oltre che nel baseball, infatti, durante gli anni universitari eccelleva anche nel football americano come quarterback. Mc Ilwain fu scelto nel Draft della Major league dai Seattle Mariners nel 2015. "Seguivamo Brandon Mc Ilwain da tempo – ha detto il presidente del Bsc Grosseto, Antonio Pugliese – e per noi è un onore averlo in squadra. E’ molto attratto dalle nostre zone anche per via della casa che sua moglie ha a Buonconvento. Il suo profilo è quello che rispetta il nostro nuovo corso, perché vogliamo lavorare con atleti giovani, professionali e motivati, che diano una mano ai nostri ragazzi. Non vogliamo ripetere gli errori dello scorso anno".

Nel 2020 Mc Ilwain viene scelto dai New York Mets a St Lucie (singolo A) chiudendo, in 74 partite, una media battuta di .255 con 7 fuoricampo, 8 basi rubate. A 24 anni inizia il salto: i Mets lo promuovono prima in doppio A con i Brooklyn Cyclones (.298 di media battuta con 3 fuoricampo, 12 basi rubate), poi va ai Binghamton Rumble Ponies (Doppio A) chiudendo alla grande con .255 di media, altri 7 fuoricampo e ben 15 basi rubate. E’ l’anno che precede il grande salto in Triplo AAA con Syracuse: alle porte della Major league giocherà 170 partite in due anni aumentando anche la potenza nel box e collezionando 12 fuoricampo. Negli anni in minors chiude con 345 partite giocate, .248 di media battuta e 29 fuoricampo. Lo scorso anno, dopo aver iniziato in Doppio A con i Mets (Binghamton) è stato rilasciato e ha chiuso la stagione (in totale ha disputato 90 partite) a Washington, nella Frontier League dell’Indipendent chiudendo a .300 in media battuta, 8 homer, 4 tripli e 10 basi rubate.