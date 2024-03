Serie A1. Cp, ecco il Montebello. Un match insidioso

E’ iniziata la volata finale per la griglia di partenza dei playoff di hockey pista. Il Circolo Pattinatori Edilfox, attualmente al sesto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso diretto ai Quarti di finale, riceve stasera alle 20,45, sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, la visita della Tierre Chimica Montebello, compagine veneta che sta lottando per un posto ai preliminari e deve difendere i tre punti di vantaggio sul Monza, undicesimo. Un cliente per niente facile, contro il quale i ragazzi di Michele Achilli cercheranno di portare a casa tre punti fondamentali per tenere a distanza il Valdagno e per continuare a sperare di salire almeno di un gradino, il quinto, occupato dal Lodi, domenica di scena a Trissino, prima dello scontro diretto con Saavedra e compagni. Grosseto, che delle cinque gare conclusive ne ha tre in casa (Montebello, Sandrigo e Forte dei Marmi) deve sfruttare al massimo il fattore campo, almeno contro i due quintetti veneti, prima del derby toscano che chiuderà la regular season.

"Il Montebello è una squadra che nasconde molte insidie – dice l’allenatore Michele Achilli – Non lasciamoci ingannare dal risultato dell’andata: siamo andati a vincere in Veneto, al termine di partita molto complicata, molto in discussione fino agli minuti. Potevamo perderla, ma grazie ad alcuni episodi favorevoli l’abbiamo portata a casa noi. Quella del Montebello è una squadra che gioca bene, difende bene, ha dei buoni contropiedisti. Ripeto, un’avversaria che nasconde molte insidie".

"Veniamo da una settimana di sosta – chiude Achilli – che ci ha fatto bene da un punto di vista mentale, perché ci ha fatto ricaricare un po’ le pile, però c’è il rischio di perdere l’abitudine a giocare. Dovremo stare attenti a ritrovare subito la garra, il ritmo gara e l’approccio giusto. Ci siamo comunque allenati bene, abbiamo recuperato gli infortunati. I ragazzi sono carichi e vogliosi di mettere in piedi una bella partita". I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.