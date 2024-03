Serie A1. Cp Grosseto, che rischi. Trasferta dura a Lodi

Le possibilità del Circolo Pattinatori Edilfox di chiudere la regular season del campionato di serie A1 almeno al sesto posto, e quindi di evitare i preliminari playoff, passano probabilmente dalla trasferta di stasera (inizio della gara alle 21, diretta streaming sul canale Fisr di YouTube) sul campo del Wasken Lodi. I lombardi, dopo la secca sconfitta di Trissino (7-1), occupano la quinta posizione con due punti in più dei ragazzi di Michele Achilli. A quattro turni dalla conclusione e con un calendario che propone nelle ultime due giornate la trasferta a Trissino e il match casalingo con il Forte dei Marmi, sarà fondamentale muovere la classifica e mantenere qualche punto di vantaggio su un Valdagno che ha sulla carta due incontri abbastanza favorevoli che possono farlo salire a quota 41, nella quale può arrivare anche l’Edilfox non perdendo a Lodi e battendo il Sandrigo in casa. Saavedra e compagni sono reduci dal pareggio con il Montebello maturato grazie ad una bella rimonta che ha portato al pareggio nel primo tempo, ma caratterizzato anche da alcune occasioni non sfruttate nella ripresa, compresi due pali e due punizioni di prima fallite, che hanno negato la vittoria auspicata. "A Lodi sarà una partita simile a quella con il Montebello – dice il coach Michele Achilli –. La compagine lombarda ha qualche caratteristica in più dei vicentini e anche per questo è quinta in classifica. Noi comunque ci siamo, abbiamo una squadra che gioca bene, abbiamo 37 punti, l’ossatura c’è, il gioco c’è, la voglia di far bene c’è".

"Andiamo a Lodi – prosegue Achilli – con la consapevolezza di poter fare un bel risultato per avvicinare quota 40 punti, che potrebbe garantire il sesto posto finale. Con il Montebello ci è mancato solo il gol e speriamo di essere un po’ più fortunati". La squadra si è allenata bene in settimana e anche Cardella, grazie alla buona partita disputata con la serie B, sta ritrovato il tono agonistico giusto per dare il suo contributo.