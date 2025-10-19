Serie a1. E’ un Follonica gran carattere. Col Sarzana pareggio sul fil di lana

Finisce in parità (4-4) la sfida tra Follonica e Sarzana giocata in campo neutro a Viareggio per la squalifica del Capannino che durerà anche la prossima sfida casalinga contro Giovinazzo. I biancazzurri hanno avuto il merito di non mollare mai e pareggiare quando la sfida sembrava finita. Partita bella e vibrante nel primo. La squadra di Silva gioca sciolta e in contropiede mentre i rossoneri di Festa cercano trame offensive. Dopo tre minuti Rubio buca la resistenza di Mugnaini che poi però si riprende parando due conclusioni ravvicinate di Tabarelli e Munnè. Quando mancano 4’ dal riposo Fantozzi fa partire una bordata che si insacca alle spalle di Corona. Nel secondo tempo Corona neutralizza una punizione di prima tirata da Vega (fallo su Francesco Banini lanciato a rete) e poco dopo Tabarelli, in slalom batte Mugnaini e il Sarzana passa in vantaggio. Che però dura poco visto che Davide Banini da lontano griffa il pareggio. Poco dopo su punizione di prima ancora Tabarelli porta avanti il Sarzana ma questa volta è Francesco Banini che fa vibrare la rete con una bordata da lontano. Sembra fatta ma Rubio da fuori sorprende Mugnaini troppo fuori dalla porta e il Sarzana passa a condurre. Alla fine succede di tutto: il Sarzana commette fallo su Davide Banini e 15’’ dalla fine e sulla ripartenza, quando alla sirena mancano 4 secondi, Francesco Banini cannoneggia da centro pista e Corona non vede la palla. E’ la rete che vale il pareggio.