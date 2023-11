Serie A1. Finisce tre a tre la sfida tra il Cp Grosseto e il Vercelli

Solo un pareggio per il Grosseto (3-3) con un Vercelli mai domo. Il primo tempo è stato a senso unico per il Grosseto. I ragazzi di Achilli sbattono sul muro eretto dal Vercelli grazie a un Verona super. Il portiere ferma più volte Saavedra, Tonchi, Rodriguez e Thiel con parate da campione e il Vercelli, all’unico affondo. passa con Tataranni che segna con un alza e schiaccia. Un pressing continuo dei biancorossi non basta: il Vercelli riesce a chiudere ogni varco. Il pari e nell’aria e lo firma De Oro su assist di Saavedra della ripresa. Vercelli fortunato sul palo di De Oro e poi sulla rete del vantaggio: è Cardella a toccare la palla in area che beffa Català. Maniero poi si beve tutta la difesa e segna il 3-1. Català ferma Maniero sul blu a Paghi e Tonchi accorcia da due passi su assist di Saavedra. Ancora Català super su Diogo Nevesdi prima sul decimo fallo). E’ capitan Saavedra che pareggia con un alza e schiaccia da campione dopo l’ennesimo miracolo di Verona.