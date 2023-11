Serie A1. Follonica a Sarzana. Arriva lo sponsor. Gruppo Massai

Niente tregua per il Follonica Hockey di A1. Dopo il weekend a Braga e la sconfitta a Forte dei Marmi, sarà il Sarzana ad ospitare al "Vecchio Mercato" stasera Federico Pagnini e compagni. Tra i convocati di Sergio Silva torna Francesco Banini, una notizia sicuramente positiva per la squadra che potrà contare anche sul suo talento per confermare il buon andamento e cercare di portare a casa un risultato positivo per non perdere la scia delle due di testa, missione che, vista anche la difficoltà della pista, non sarà sicuramente semplice. Appuntamento alle 20.45. Intanto il Follonica aggiunge un altro importante sponsor per la stagione. E’ stato infatti deciso di implementare la collaborazione con il Consorzio Maremmano Cave, già da anni tra i sostenitori della società, il quale, in collaborazione con l’impresa Innocenti Costruzioni, diverrà il nostro collaboratore di riferimento. La squadra Follonica Hockey assumerà così la denominazione di "Consorzio maremmano cave Follonica" con i loghi di Consorzio Maremmano Cave, Gruppo Massai ed Innocenti Costruzioni.