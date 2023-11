Serie A1. Follonica all’esame del Forte

Il piatto forte del penultimo mercoledì di campionato è Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte e Follonica Hockey 1952. Il derby del Tirreno, che sempre ha destato oltre che curiosità, anche delle partite davvero infuocate e solitamente con pochi gol all’attivo.

Ai quarti di finale scudetto, Forte si impose per 2 gare ad 1, ma i maremmani imposero un ritmo davvero importante per cercare di ribaltare il pronostico, mentre in campionato due vittorie per una, 4-2 al PalaForte e 4-1 al Capannino. Follonica arriva dal viaggio in Portogallo dove, probabilmente, si è vista il miglior Follonica degli ultimi anni, battendo il quotato Braga e le due svizzere. Il tour de force del Forte non è ancora finito, visto che dovrà recuperare un’altra gara, ma il weekend di pausa può essere servito per preparare al meglio questa gara. Le due formazioni sono divise da due punti in classifica ed a livello fisico sono le migliori dell’A1 insieme al Trissino.

I biancazzurri negli ottavi di "Wse Cup" incontreranno l’Herringen, campioni di Germania: 16 dicembre a Follonica, 20 gennaio in Germania.