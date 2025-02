Serie A1. Follonica, c’è un Forte da conquistare

Dopo la larga vittoria in Trophy Cup contro il Cronenberg, il Follonica si presenta stasera a Forte dei Marmi per il recupero della giornata di campionato. Una sfida deliacat per i maremmani che si trovano ad un bivio importante: riuscire a vincere per rilanciarsi in ottica podio. Silva ha tutta la squadra a disposizione e con una condizione fisica in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite. Spazio dunque a Barozzi a difesa dei pali (pronto Mugnaini come secondo), mentre i giocatori di movimento saranno Francesco e Davide Banini, Federico e Marco Pagnini, Max Thiel, Fernando Montigel, Alessandro Franchi e Claudio Bracali. I versiliesi, che nei giorni scorsi hanno annunciato novità sul piano tecnico per il futuro, sono comunque concentrati su quello che devono fare. L’obiettivo è quello di migliorare la terza posizione di classifica, ma anche per riscattare la pesante sconfitta (6-1) patita nel girone di andata al Capannino.