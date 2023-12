Serie A1. Follonica, col Vercelli niente scherzi. Vincere per sperare nel terzo posto

Il Follonica torna in pista oggi (alle 20.45) al Capannino per affrontare il Vercelli. Una sfida da vincere per due motivi: prima di tutto dimenticare la serataccia di Breganze e per sperare di mantenere il terzo posto in graduatoria dopo che i primi due sono già ad appannaggio di Forte dei Marmi e Trissino. Ma non sarà una passeggiata anche perchè i gialloneri di Roberto Crudeli, nonostante le aspettative non siano rosee per diversi problemi societari, hanno pareggiato con il Valdagno nell’ultima gara e non molleranno di un millimetro neppure al Capannino anche perchè la salvezza rimane alla portata. I ragazzi di Silva però, in attesa degli altri risultati, vogliono continuare nella marcia che li ha resi protagonisti in questo girone di andata e vorranno mantenere il terzo posto per giocarsi in casa la possibilità di conquistare la Final Four di Coppa Italia. Il tecnico portoghese ha parlato con la squadra dopo la debacle col fanalino di coda e cercherà di rimettere in carreggiata subito i ragazzi. La formazione sarà confermata con Barozzi tra i pali, i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Montigel, Buralli, Bonarelli e Cabiddu.