Serie A1. Follonica nella tana del Giovinazzo

Il Follonica nella tana del Giovinazzo. Si gioca oggi alle 20 al "PalaPansini" la sfida tra i biancazzurri di Sergio Silva e il fanalino di coda allenato da Pino Marzella. Una sfida sulla carta facile ma che nasconde tante insidie. A cominciare dalla lunghezza della trasferta: la squadra infatti è partita ieri alla volta della Puglia per non lasciare nulla al caso. Dopo il successo contro il Bassano, il Follonica non può permettersi altri passi falsi contro una squadra che però è cresciuta settimana dopo settimana e anche a Forte dei Marmi, nonostante la sconfitta, ha messo in mostra un attacco che fa paura. Montigel e compagni però non possono lasciare punti per strada: Silva recupera anche Buralli, che mercoledì aveva accusato qualche linea di febbre. Il resto della comitiva comprende Barozzi e Mugnaini a difesa della gabbia, Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Oscar Bonarelli e Alberto Cabiddu.