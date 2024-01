Serie A1. Fra Cp e Giovinazzo tante reti ma finisce pari (7-7)

Pari (7-7) del Cp Grosseto a Giovinazzo. Al Circolo Pattinatori bastano 46 secondi per passare in vantaggio: il portiere Belgiovine ferma il tentativo di De Oro, ma sulla ribattuta Saavedra segna. In superiorità numerica però Federico Mura trova la diagonale giusta per battere Català e pareggiare. Al 7’ il Giovinazzo mette la freccia con il viareggino Mattugini sull’assist dalla sinistra di Mura. Un’azione veloce porta addirittura Dilillo a segnare il 3-1. Il Cp aumenta il ritmo e inizia un assedio che porta alla rete da lontano di Paghi e quella di De Oro (3-3). Una ripartenza porta al tiro Mura che segna il 4-3. Nella ripresa il Giovinazzo allunga nuovamente dopo appena otto secondi con Mattugini. Al 4’ però è capitan Saavedra a riportare sotto il Grosseto (5-4) con un conclusione vincente da due passi. All’8’ il Cp vede premiati i propri sforzi con un gran tiro dalla sinistra di Paghi che vale il 5-5. Al 10’ il Cp corona la sua rabbiosa rimonta con la rete del 6-5 messa a segno da Mario Rodriguez. Al 14’ il Giovinazzo trova il nuovo pareggio con un’incursione di Mura. Passa un solo minuto e Cardella trova il vantaggio. Non è finita: Mattugini, appostato alla sinistra di Català trova il 7-7.