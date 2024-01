Serie A1. Il Bbc Grosseto rafforza il monte di lancio con l’arrivo del nettunese Paolo Taschini

"Erano anni che cercavo di venire a Grosseto, sono stato più volte in contatto con la dirigenza biancorossa. Finalmente è arrivata la stagione giusta". Il lanciatore nettunese Paolo Taschini, classe 1994 (compirà trent’anni il prossimo mese) va a rinforzare il monte del Bbc Grosseto per la stagione 2024. "La decisione di venire a Grosseto – dice Paolo Taschini – è motivata dalla volontà di provare un’esperienza nuova e soprattutto dopo aver constatato che a Nettuno non ci sono più i presupposti per portare avanti il progetto che era stato creato". a carriera del nuovo lanciatore biancorosso si è svolta prevalentemente nella squadra della sua città: "A parte il 2020, nel quale mi sono trasferito a Modena in A2, anche per motivi lavorativi, ho sempre militato nel Nettuno. Dal 2011 ho vissuto sempre le varie vicissitudini locali, partendo dal Nettuno Bc, prima del fallimento e proseguendo con il Baseball City, il Città di Nettuno, fino ad arrivare al Nettuno 1945". Taschini però adesso volta pagina, nel pieno della maturità: "Mi aspetta una nuova avventura stimolante – sottolinea – non vedo l’ora di mettere le mani in campo. I ragazzi che ho trovato qui sono tutti gentili, alla mano, per non parlare della parte dirigenziale, appassionata e composta da persone a modo. L’obiettivo è vincere".