Serie A1. Il Bsc Grosseto corre ai ripari: arriva il ricevitore Beau Maggi. Ora sfida al Macerata

Tre sconfitte con il Bologna che fanno male per il Bsc Grosseto. La squadra di Cappuccini ha mostrato un notevole passo indietro rispetto alle vittorie nel derby. Ma da qualche giorno la società biancorossa, può contare anche sulle prestazioni di Beau Maggi, ricevitore classe 1990, destro che però batte mancino, nato a Phoenix in Arizona) ma anche in possesso di cittadinanza italiana, fratello minore di Drew, tra i protagonisti in maglia azzurra al World Baseball Classic 2017. Si è formato al Brophy College Preparatory di Phoenix e alla Arizona State University. E’ stato scelto al 24° giro dai Kansas City Royals al draft di giugno 2012 e con i Royals ha giocato in Rookie League con Burlington nel 2012 (41 partite, media battuta .202, arrivi in base .351) e Idaho Falls nel 2013 (21 gare, avg .186, obp .314). Nel 2013 , ha esordito in singolo A con Lexington. Nel 2014, solo qualche apparizione con Wilmington (A avanzato) e Omaha (triplo A). Nel 2015 firma e rilascio dopo qualche settimana con i Pittsburg Pirates e con i Los Angeles Angels. In Italia ha vestito nel 2018 la casacca della Fortitudo Bologna e in queste stagioni da "disoccupato" si è mantenuto in forma in attesa di un ingaggio. E’ questo il ricevitore con il passaporto italiano che andrà a sostituire Dariel Rodriguez. Intanto è rientrato in campo anche il seconda base Alomà che ha smaltito il dolore alla spalla. Venerdì la squadra di Cappuccini sarà a Macerata con l’obiettivo di tornare al successo.