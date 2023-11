Serie A1. Il Cp corsaro espugna la pista di Breganze

Il Cp trova a Breganze la quinta vittoria in serie A1 (5-3 il finale). Il Breganze passa in vantaggio per primo con Posito, che supera Català con un gancio. Al Cp bastano solo una quarantina di secondi per rimettere a posto le cose con un alza e schiaccia di Gaston De Oro (grande protagonista con una tripletta), che tre minuti dopo, al termine di un’azione insistita va a segnare la doppietta. Il Grosseto si porta sul 3-1, grazie a Stefano Paghi. Català al 15’ para la punizione di prima, ma in power play Dal Santo segna il 3-2. Un miracolo di Català, a 2’ dalla fine, evita il pareggio di Torres. Al rientro dagli spogliatoi il Cp allunga grazie al terzo gol di De Oro. Il quinto gol del Cp arriva a metà ripresa, con una splendida combinazione tra Saavedra e Cardella, che segna il 5-2. In contropiede, a 30 secondi dalla sirena, il Breganze chiude con onore, andando a segno ancoira con Dal Santo per il 5-3 finale.