Serie A1. Il Cp Grosseto aspetta al varco il Vercelli

Archiviata in maniera abbastanza tranquilla la trasferta in Germania, che ha portato la qualificazione agli ottavi della Wse Cup, grazie alle nette vittorie su Cronenberg e Ginevra, il Circolo Pattinatori Edilfox si rituffa oggi (inizio alle 20,45 nella pista Mario Parri di via Mercurio) per affrontare l’Hockey Vercelli, formazione che si trova attualmente in penultima posizione con appena tre punti. I ragazzi, memori anche della sconfitta subita nell’Opening Day della passata stagione, dovranno però rimanere concentrati per portare a casa un successo contro i piemontesi. "Siamo reduci da una trasferta sicuramente positiva – dice l’allenatore biancorosso Michele Achilli - nella quale i ragazzi hanno offerto delle buone prestazioni. Abbiamo centrato invece l’obiettivo di far giocare tutti per risparmiare energie in vista della ripresa del campionato". Contro il Vercelli, dunque, ci sarà nuovamente in campo Gaston De Oro.

Intanto negli ottavi di "Wse Cup" l’Edilfox incontrerà l’Igualada, formazione catalana: il 16 dicembre a Grosseto e il 20 gennaio in Spagna.