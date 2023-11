Serie A1. Il Cp Grosseto vuole battere il Breganze

Una partita da vincere. E’ quella del Circolo Pattinatori Grosseto che stasera sarà di scena a Breganze (alle 20.45) per affrontare la squadra di casa, matricola del campionato e squadra molto giovane. I ragazzi di Michele Achilli partono alla volta del Veneto con l’obiettivo dichiarato di portare a casa i tre punti. E’ la prima partita di un lungo ciclo che continuerà la prossima settimana con la triplice sfida in Wse Cup a Wuppertal dove i biancorossi affronteranno il secondo turno della manifestazione internazionale dopo l’eliminazione dalla Champions. Dopo una settimana di allenamenti intensi i biancorossi hanno tutti gli effettivi a disposizione. "Non possiamo nasconderci – ha detto il tecnico Achilli – Siamo favoriti anche se la pista nasconde insidie". Convocati i portieri Català e Sassetti, giocatori di movimento Cabella, Cardella, Thiel, De Oro, Saavedra, Rodriguez, Paghi e Franchi.