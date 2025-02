Serie A1. Il Follonica butta via un’occasione d’oro. Sempre in vantaggio, sciupa tutto nel finale

Sconfitta amarissima per il Follonica (4-3) che si inchina a Forte dei Marmi in trasferta solo nella parte finale del secondo tempo dopo essere stata sempre in vantaggio. Sconfitta che arriva anche per colpa di una serie di ingenuità difensive (due blu per i fratelli Banini, uno per proteste) che hanno permesso ai versiliesi di vincere un match che non meritavano di vincere.

Partita dai due volti per la squadra maremmana: bene il primo tempo, calo vistoso nella ripresa che ha portato al Forte a conquistare tre punti insperati. Pronti via e il Follonica mette in pista qualcosa in più: è Francesco Banini che cannoneggia da fuori per il vantaggio maremmano. Il fratello Davide, con un alza schiaccia dopo una percussione, raddoppia. Francisco Ipinazar accorcia le distanze con una bella staffilata da fuori.

Nel secondo tempo ancora Francesco Banini da fuori "buca" Gnata, ma il Forte non ci sta e su errore di Marco Pagnini, Torner si libera in area e accorcia le distanze. Il pari lo firma Fran Ipinazar in superiorità numerica su blu ingenuo di Davide Banini. Per simulazione, poi, il fratello Francesco si becca un altro cartellino e Borgo fa secco Barozzi nell’uno contro uno.

Follonica: Barozzi (Maggi); M.Pagnini. F.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Franchi, Montigel, Bracali, Thiel. All. Silva.