SERIE A1. Il Follonica cala il poker contro il Giovinazzo

Vittoria importante quella del Follonica che al Capannino supera il Giovinazzo (4-2 il finale) in una partita più difficile del previsto. Primo gol del Giovinazzo con Le Berre che approfitta del blu a Marco Pagnini per fare secco, sulla ribattuta, Barozzi. Impatta il Follonica con una bella rete da fuori di Federico Pagnini che mette in rete da fuori area. Dopo il rigore parato a Francesco Banini, il Follonica passa in vantaggio con Davide Banini. Ma il Giovinazzo non molla: diagonale da sinistra di Correa che sigla il 2-2. Davide Banini pero fa l’assist a Montigel che segna dopo una bella azione a sinistra (3-2). Chiude la partita ancora Montigel su rigore dopo un fallo di Francesco Banini. L’argentino prima sbaglia poi su ribattuta segna. A questo punto il Follonica rallenta e alla fine porta a casa tre punti di platino.

Follonica: Barozzi (Mugnaini), F. Pagnini (1), M. Pagnini, D. Banini (1), F.Banini, Montigel (2), Buralli, Maldini, Bonarelli. All. Silva.