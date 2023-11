Serie A1. Il Follonica è sconfitto 4-2 in casa del Forte dei Marmi

Il Follonica perde a Forte dei Marmi (4-2 il finale) ma non demerita affatto sulla pista della prima della classe. I cinquanta minuti sono stati di qualità e alla fine ha vinto la squadra più forte. Biancazzurri senza Francesco Banini, per problemi alla cavigloia. Primo tempo equilibrato, con il Forte che però mette più qualità nei momenti topici e passa in vantaggio con Pedro Gil che da campione supera Barozzi. A due minuti dalla fine del primo tempo Cinquini raddoppia con una bella bordata. Secondo tempo scoppiettante: Montigel accorcia subito e riapre il match ma Compagno porta ancora il Forte sul doppio vantaggio con una bella azione personale. Follonica non molla e Buralli realizza su rigore beffando Gnata con una bella bordata delle sue. I biancazzurri ci credono ma Ambrosio, dopo qualche bella parata di Gnata che evita il pareggio, segna la quarta rete che spegne ogni velleità dei maremmani che comunque lottano fino alla fine per raggiungere il pareggio.