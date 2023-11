Serie a1. Il Follonica fatica, ma vince. Il Giovinazzo si arrende dopo una gara tosta

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ma quanta fatica.

Il Follonica ha battuto in trasferta il Giovinazzo (8-6) dopo una battaglia durata cinquanta minuti.

La squadra di Silva ha dovuto lottare fino all’ultimo secondo per aver ragione dei pugliesi.

Soprattutto nel primo tempo il quintetto di Pino Marzella ha ribattuto colpo su colpo alla squadra del Golfo che però ha avuto il merito di crederci e grazie alla maggiore qualità ha vinto la partita.

Pugliesi in vantaggio con Clavel ma Montigel rimette le cose a posto con un tocco sotto porta.

E’ ancora Montigel a trovare la via della rete e a portare in vantaggio i maremmani. Colamaria impatta e Mura porta di nuovo in vantaggio i pugliesi. Prima della fine del primo tempo pareggia Bonarelli.

Dopo 35’’ della ripresa lo stesso Bonarelli firma il 4-3. Pareggio ancora del Giovinazzo con Correa. Ci pensa Marco Pagnini a segnare il 5-4 e Davide Banini allunga.

Ma non è finita: Le Berre segna il 5-6 ma Montigel firma la sua tripletta che porta il vantaggio di due reti. Mura beffa Barozzi a pochi secondi dalla fine ma Davide Banini, in scadere di gara, chiude il match su punizione di prima. Alla fine rosso per il dirigente del Giovinazzo, Spadavecchia per proteste.

FOLLONICA: Barozzi (Maggi), Buralli, F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Bonarelli, Cabiddu, Montigel. All. Silva.