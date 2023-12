Serie A1. Il Follonica finisce ko (6-2) a Breganze

Sconfitta incredibile per il Follonica (6-2 il risultato finale) a Breganze, contro una squadra che finora aveva ottenuto una sola vittoria in tutto il campionato. Breganze in vantaggio con Cocco che insacca dopo un buon momento del Breganze che ha colto di sorpresa un Follonica distratto. Pareggio di Davide Banini su punizione di prima. Tracollo nella ripresa. Il gol del 2-1 dei veneti nasce da un contropiede di Posito, che fornisce un assist a Dal Santo che tira al volo e segna il 2-1. Il 3-1, altra palla persa in uscita del Follonica, Posito in area alza e schiaccia anche con un po’ di fortuna. Il 4-1 è ancora di cocco. Francesco Banini accorcia. Chiude Posito con una doppietta contro un Follonica che, per quanto espresso, è sembrato non essere in pista.

FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini); F. Pagnini, M. Pagnini, D.Banini (1), F. Banini (1), Montigel, Cabiddu, Bonarelli, Buralli. All. Silva