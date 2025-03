Serie a1. Il Follonica non regge l’urto, il Bassano passa ancora al "Capannino»

Il Bassano vince ancora al Capannino (3-5 il finale) e si dimostra la bestia nera del Follonica. Primo tempo combattuto tra le due squadre: è il Follonica la prima squadra a passare in vantaggio dopo una serie di giocate veloci e rapide. E’ Francesco Banini, dopo un doppio blocco, a cannoneggiare da fuori per l’1-0. Salgono in cattedra i due portieri (soprattutto Verona) che ferma più volte la squadra di casa abile a velocizzare in contropiede. Quando sembrava finita, il Bassano trova il pari grazie a Galbas, abile a mettere alle spalle di Barozzi con un tocco ravvicinato.

Nel secondo tempo il Follonica parte meglio ma il Bassano, su una veloce ripartenza, trova la rete con Ivo Silva che deposita la pallina alle spalle di Barozzi con un tiro "accompagnato". Il Bassano cresce ma il Follonica impatta con un gol da cineteca di Montigel: l’argentino riceve un assist da Davide Banini e a due metri dalla porta "beffa" Verona con un gol sottogamba. Nel miglior momento del Follonica però, il Bassano passa su rigore con Scuccato e poi trova il 4-2 su punizione di prima (blu a Franchi) grazie a Riba che fa secco un Barozzi da rivedere. Sembra fatta ma Marco Pagnini (tocco ravvicinato) la riapre subito. Davide Banini ha l’occasione di pareggiare sul decimo fallo del Bassano ma Verona ipnotizza il 5 del Golfo. Così come poco dopo il portiere veneto para il terzo rigore (dopo Fede Pagnini e Francesco Banini) anche a Montigel ed esce indenne anche dal power play, anzi segna il 5 gol sulla sirena con Galbas) quando il Follonica stava provando il tutto per tutto senza portiere.