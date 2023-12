Serie A1. Il Follonica si riscatta immediatamente. Successo per 7-2 contro il Vercelli

Il Follonica sul velluto contro il Vercelli (7-2 il finale) in una sfida che ha visto i piemontesi resistere un tempo, per poi crollare nella ripresa. Il Follonica con questo successo si riscatta dal ko di Breganze e consolida il terzo posto in vista della griglia dei quarti di Coppa Italia. Pronti via e il Follonica spinge subito e il Vercelli si salva grazie alle ottime parate di Mattia Verona. Il Vercelli capitola però per mano di Davide Banini che approfitta dell’assist del fratello Francesco. Gli ospiti pareggiano con una bella rete di Mattugini che approfitta di un errore di Federico Pagnini. Il Follonica non molla e poco dopo Bonarelli segna il gol del vantaggio. Nella ripresa c’è solo una squadra in pista: Follonica. I biancazzurri segnano tre gol in pochi minuti grazie ai fratelli Banini (doppietta per Davide e rete di Francesco). Dio Neves prova a regalare una speranza al Vercelli, rispedito all’inferno ancora da Davide Banini (nella foto) e da Marco Pagnini che con una bomba da fuori fissa il punteggio sul 7-2. Poi passerella per i giovani Marco Mugnaini in porta e Mattia Maldini che si ritagliano minuti importanti in vista del proseguo della stagione. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Buralli, D. Banini (4), F. Banini (1), F. Pagnini, M. Pagnini (1), Maldini, Bonarelli (1), Montigel. All. Silva