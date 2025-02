Serie A1. Innocenti Follonica. Serve la svolta contro il Novara

Ultima spiaggia per l’Innocenti Follonica di rimanere attaccati al treno che conta. Oggi alle 20.45 al Capannino infatti arriva l’Azzurra Novara, squadra neopromossa che sta lottando per uscire dai playout e conquistarsi la salvezza. Una sfida dunque sulla carta abbordabile, ma che nasconde insidie dietro ogni angolo: soprattutto dopo il successo gettato al vento contro il Forte dei Marmi, figlio di un nervosismo incomprensibile per giocatori esperti come quelli biancazzurri. I ragazzi di Silva, in vantaggio per buona parte della gara, si sono fatti rimontare alla fine lasciando tre punti d’oro.

Il Novara, dunque, arriverà in Maremma senza aver nulla da perdere e con una serie di giocatori in grado di fare l’exploit. Tipo il portiere Granados o l’attaccante Vega, contornati da altri giocatori che possono "pungere" al momento opportuno, come Cardella e Ortiz. I convocati sono Barozzi e Mugnaini portieri; i giocatori di movimento saranno Thiel, Franchi, Bracali, Marco e Federico Pagnini, Francesco e Davide Banini, Montigel.