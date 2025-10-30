Serie A1. Innocenti Follonica, tutto bene. Il Trissino riesce a fare poco

L’Innocenti Follonica si scrolla di dosso tutte le paure dopo la sconfitta pesante di Trissino e supera il Giovinazzo (7-3 il finale) in un Capannino ancora ‘silenzioso’ e senza pubblico per l’ultima giornata di squalifica rimediata nello scorso campionato. Una prova convincente dei ragazzi del Golfo che sono stati trascinati dai fratelli Banini, praticamente imprendibili per la difesa dei pugliesi, apparsa troppo ‘leggera’ in tante occasioni e che avrà bisogno urgentemente di una registrata.

Il primo tempo è molto combattuto: la squadra di casa si affida a veloci ripartenze che portano subito i primi frutti sperati: prima è Francecso Banini, da fuori area, a portare in vantaggio i biancazzurri e poco dopo è il fratello Davide a mettere sul tabellone il doppio vantaggio. E’ ancora Francesco, dopo una bella azione e griffare il tris.

Il Giovinazzo si scuote e prima della sirena segna due reti lasciando aperta la partita: prima con il bomber Federico Mura, il più lesto da sottomisura, e poi con Turturro, che approfitta della superiorità numerica dopo l’espulsione di Fantozzi.

Il secondo tempo però si apre come il primo: il Follonica segna subito grazie ad una veloce azione finalizzata da Oscar Vega, abile a mettere alle spalle del portiere Bruno Guia.

La partita si infiamma e questa volta è Andrea Fantozzi, con una bellissima azione ad allungare ancora per i biancazzurri. Ma passano due minuti e Mura fa secco Mugnaini con un’incursione veloce, riaprendo la sfida mettendola sul 5-3.

E’ solo un fuoco che il Follonica spegna subito: ci pensa ancora una volta Davide Banini a salire in cattedra e a segnare la doppietta che fissa il punteggio finale sul risultato di 7-3.

Prima della rete della tranquillità Mugnaini aveva anche parato un rigore a Cardoso.

Sabato prossimo derby del Tirreno: i maremmani saranno di scena sulla pista di Viareggio per affrontare il Cgc.