Serie a1. Innocenti, sfiorata l’impresa. Il Viareggio vince a fatica

E’ una sconfitta che brucia quella dell’Innocenti Follonica a Viareggio (2-1 il finale) dopo una partita giocata alla pari contro una squadra costruita per lottare nelle alte sfere della graduatoria. La squadra di Silva ha fatto quello che ha potuto e l’assenza di Davide Banini, fermato da un risentimento muscolare, si è fatta sentire. Il Cgc, che ha fatto comunque più gioco fin dall’inizio, non è riuscito ad allungare durante la partita per le belle parate di Marco Mugnaini.

Il primo tempo è quasi tutto di marca bianconera. La squadra di De Gerone infatti passa in vantaggio con una bella azione di Romeo D’Anna che tocca quel tanto che basta per far secco il portiere ospite. La partita è vibrante: il Follonica riparte con veloci contropiedi orchestrati da Fantozzi e Vega, ma non riesce a bucare la difesa di casa imperniata su un formidabile Gomez che chiude tutti i varchi. Prima della sirena è bomber Muglia a raddoppiare.

Nella seconda frazione il Cgc cala il ritmo, complice anche le poche rotazioni a disposizioni (Ambrosio è stato usato col contagocce per una botta alla mano) e il Follonica sale di tono. Mai ragazzi del Golfo non avevano fatto i conti con Gomez che è stato praticamente insuperabile. Solo quando alla fine mancava un minuto, una ‘bomba’ di Francesco Banini da lontano ha riaperto il match ma il Cgc Viareggio ha mantenuto la calma, girando la pallina nonostante il Follonica tentasse il tutto per tutto prima della sirena finale.