Serie A1. Lasciarsi alle spalle la Champions. Il Forte ospita oggi il Sandrigo

Chiusa l’avventura in Champions, il Forte si concentra sull’ultima parte di regular season a partire dal posticipo della 22ma giornata che lo vede opposto oggi al Palaforte alle 18 al Sandrigo, formazione già battuta all’andata 8-1. I veneti allenati da Davide Mendo occupano l’ottava posizione con 28 punti e sono reduci dalla sconfitta di Lodi (6-1). Punti di forza dei biancoazzurri sono il portiere argentino Bridge, il connazionale Moyano (ex Cgc, 12 reti segnate) e lo spagnolo Miguelez (13). Il gruppo degli italiani comprende gli esperti Brendolin, Poletto e Ghirardello, i giovani Lazzarotto e Ardit (ex Monza), Lopreiato e Schiavo, quest’ultimo proveniente dal Trissino nel mercato di fine anno. A questo punto della stagione l’obiettivo di evitare i play out sembra a un passo e per questo si tratta di un avversario da non sottovalutare.

Passando ai rossoblu, dopo la sconfitta, ancorchè ininfluente, di Champions e il pareggio di Follonica, che ha portato a una sconcertante multa di 700 euro ai danni del sodalizio rossoblu per il comportamento dei propri tifosi, aggrediti da quelli avversari (500 la multa al Follonica), c’è la volontà e la necessità di tornare alla vittoria per tenere a distanza il Trissino. Bertolucci spera di avere al meglio i vari elementi acciaccati in coppa, Ambrosio su tutti. Il cammino del Forte fino alla fine della prima fase (inframmezzato, il 23 e 24, dalle finali di coppa Italia che si svolgeranno al Palaforte) propone sfide di altissimo impegno, prima fra tutte quella di Sarzana di sabato prossimo e quella al vertice con il Trissino di 7 giorni dopo. Oggi la 22ma di A1 si completa anche con Trissino-Lodi.

G.A.